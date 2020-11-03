Утвердят новые формы для налогового мониторинга

На федеральном портале опубликован проект ФНС об утверждении новых бланков документов, а также их форматов, используемых при проведении налогового мониторинга.

Планируется утвердить форматы XML и PDF/A3 для документов, которые организация представляет вместе с заявлением о проведении налогового мониторинга (в т. ч. регламент информационного взаимодействия, информация о взаимозависимых лицах, учетная политика).

Электронные документы будут автоматически отражаться и проверяться в информационной системе налогового органа.

Решение налогового органа о проведении налогового мониторинга налогоплательщики также получат в электронном виде.

До конца этого года планируется завершить доработку прикладной подсистемы «Налоговый мониторинг» АИС «Налог-3», которая позволит полностью автоматизировать обмен документами между налоговым органом и участниками налогового мониторинга.

Автоматизация процесса информационного взаимодействия позволит минимизировать риск совершения ошибок при вводе документов, исключив «человеческий фактор», а также снизит нагрузку на инспектора, что позволит перераспределить ресурсы налоговых органов в сторону самого процесса налогового контроля.