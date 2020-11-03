Компания из группы «Норникель» подключилась к налоговому мониторингу

С 1 января 2021 года головная компания и основной производственный актив группы компаний «Норникель» — ПАО «ГМК Норильский никель» присоединится к системе налогового мониторинга.

Компания предоставит налоговому органу доступ к своим информационным системам, содержащим документы и информацию, связанные с исчислением и уплатой налогов, сборов, страховых взносов, а также к информации о налоговых рисках, данным внутреннего контроля.

«Переход на новую форму взаимодействия позволит в режиме онлайн проверять правильность исчисления налогов без выездных и камеральных проверок, совместно оценивать риски на основе высокотехнологичных решений, внедряемых налоговой службой, а также значительно сократить затраты на налоговое администрирование», — прокомментировала начальник Управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

Проект по поэтапному переходу компаний группы на налоговый мониторинг реализуется с 2018 года. В результате перевода ПАО «ГМК Норильский никель» с 2021 года более 90 % оборота Группы будет проверяться в режиме реального времени".