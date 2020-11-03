Минфин пояснил, что проводить инвентаризацию надо с соблюдением социальной дистанции

Минфин пояснил бюджетным организациям как проводить инвентаризацию в условиях ограничений из-за коронавируса. Об этом министерство написало в письме № 02-07-05/88028 от 08.10.2020 г.

Основные требования к определению инвентаризации установлены ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора». Согласно пункту 80 Стандарта порядок инвентаризации устанавливается субъектом учета.

При введении особых ограничений, согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», направленных на защиту населения, порядок проведения инвентаризации может быть установлен на время особых условий (временно) средствами видео-, аудиофиксации, с учетом иных положений, предусматривающих соблюдение ограничений по социальной дистанции.