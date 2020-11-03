ИП на ОСНО не может освободиться от НДС сразу при регистрации. Надо ждать 3 месяца

Зарегистрировавшийся в качестве ИП налогоплательщик приобретает право на освобождение от уплаты НДС не ранее истечения трех месяцев с момента регистрации.

К такому выводу пришла ФНС при рассмотрении жалобы.

Налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление об освобождении от уплаты НДС с даты регистрации его в качестве ИП.

Однако налоговый орган отказал ему в этом, поскольку трехмесячный срок с этой даты не прошел.

Заявитель не согласился с решением инспекции и обратился с жалобой в ФНС. Он указал, что налоговый орган не вправе запрещать использовать предусмотренное статьей 145 НК право на освобождение от уплаты НДС с учетом его уведомительного характера.

ФНС оставила жалобу налогоплательщика без удовлетворения. Она указала, что по ст. 145 НК вновь зарегистрированные ИП применяют право на освобождение от уплаты НДС не ранее истечения трех месяцев включая месяц их регистрации. Следовательно, налогоплательщик не имеет права воспользоваться таким освобождением до истечения указанного срока.