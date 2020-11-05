Предлагают ввести новый соцвычет по НДФЛ на страхование специально для медиков

В Госдуму поступил законопроект № 1048992-7 с поправками в статью 219 НК в части социального налогового вычета в случае заключения договоров добровольного страхования жизни и здоровья врачами и иными категориями медицинского персонала.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

Проектом предусматривается возможность получения соцвычета в отношении договоров добровольного медицинского страхования здоровья и договоров добровольного страхования жизни (независимо от сроков) при заключении таких договоров медицинскими работниками — врачами, медсестрами, санитарками и т.д.

«Уверен, что при желании Минфин запросто найдёт средства на выплаты налогового вычета медикам. Главное, чтобы у больших чиновников появилось для этого желание. Надеюсь, они знают, что происходит в стране, и понимают насколько важно поддержать медицинских работников», — прокомментировал этот проект лидер «СР» Сергей Миронов.

Для государственной казны это деньги не большие, но каждый врач или медсестра сможет получить прибавку к бюджету своей семьи, отметил он.