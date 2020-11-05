В полномочия ФНС добавили утверждение формата отчетов о движении средств в зарубежных банках

Формат отчета о движении средств юрлиц, ИП и физлиц в иностранных банках должна утверждать ФНС.

Также в полномочиях ФНС — разрабатывать требования (форматы) для подтверждающих документов, представляемых в ИФНС в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

Речь идет об электронных отчетах, которые можно направлять через оператора ТКС или Личный кабинет на сайте ФНС.

Соответствующую норму внесут в положение о ФНС. Проект опубликован на федеральном портале.

Напомним, как ранее обещали в налоговой службе, рекомендуемые форматы отчетов и XML-схемы можно будет применять с 15.12.2020.

Новый порядок отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в иностранных банках и иных организациях финансового рынка установлен Постановлением Правительства от 17.04.2020 № 528 и вступил в силу 29 апреля 2020 года.