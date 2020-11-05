«Сбер» ищет варианты покупки Lenta.ru и Gazeta.ru

На минувшей неделе Сбербанк объявил об увеличении своей доли в Rambler c 55 до 100%.

В группу, основным активом которой сейчас считается онлайн-кинотеатр Okko, входят и СМИ: интернет-издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и др.

Между тем закон о СМИ запрещает иностранцам напрямую или косвенно владеть более 20 % в компании — учредителе любого российского СМИ. А в акционерном капитале Сбербанка 43,5 % принадлежит юрлицам — нерезидентам России.

В этой связи Сбербанк обратился в администрацию президента с предложением оценить возможные модели сделки, по итогам которой кредитная организация станет собственником СМИ, входящих в группу Rambler, пишет РБК.

В РБК предположили возможные варианты развития событий:

1) Для Сбербанка в законе о СМИ сделают исключение

2) Основным владельцем СМИ может остаться физическое лицо, то есть бкдет номинальный владелец

3) Закольцуют структуру собственности

4) Эти интернет-издания лишат статуса СМИ