Альфа-банк подключился к системе денежных переводов Сбербанка. Это сделано для того, чтобы клиенты Альфа-банка смогли переводить деньги клиентам Сбербанка, не подключившимся к СБП.

Представители Альфа-банка прокомментировали этот ход сложным сценарием подключения к СБП пользователей Сбербанка.

«Мы стремимся обеспечить клиентам максимум возможностей по управлению финансами, поэтому помимо переводов через Систему быстрых платежей мы поддерживаем прямые платежи в Сбербанк по номеру телефона. Не все до сих пор разобрались, как включить СБП в „Сбере“, и в этой ситуации прямой перевод на телефонный номер может быть выходом», — сказал его представитель.

К системе переводов Сбербанка по носеру телефона, помимо Альфа-банка, подключены Тинькофф Банк, Совкомбанк, СДМ-Банк, МТС Банк, Mobiденьги, WebMoney, салоны связи МТС и Связной. Комиссия за такие переводы составляет от 0% до 2,3%. За переводы по СБП Центробанк запретил взимать комиссию при суммах до 100 тыс. рублей.

Проблема в том, что Сбербанк занимает 94% на рынке денежных переводов (по данным ФАС). У него своя система переводов, и ему не выгодна СБП.

По материалам «РБК».