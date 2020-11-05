ЦБ выявил резкий рост обналички через нотариусов и зарплатные споры

За девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза, сообщил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский. По его словам, объем таких сомнительных операций постоянно растет, хотя в целом обналичивание и незаконный вывод средств через банки падает.

Ранее Банк России указывал, что в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. Более 40% таких транзакций (на 10,8 млрд руб.) прошли с использованием исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов. Еще в 2019 году масштаб обнала по этой схеме оценивался Росфинмониторингом в 5 млрд руб. Глава службы финансовой разведки Юрий Чиханчин признавал, что побороть обналичивание через этот канал проблематично.

Сейчас к исполнительным документам в России, в частности, относятся листы, которые выдаются по итогам судебных разбирательств, исполнительные надписей нотариусов, а также решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Если банк получает требование от клиента провести операцию по исполнительному документу, он обязан его выполнить, иначе ему грозит штраф (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП).

Банк России работает над тем, чтобы купировать проблему, подчеркнул Ясинский.

«Стоит глобальная задача по модификации законодательства, которая бы позволила нивелировать проблему исполнительных листов», — цитирует его представителя ЦБ РБК..