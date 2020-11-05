На основной работе можно быть в отпуске по беременности, а по совместительству работать

Работница оформила по основному месту работы в организации отпуск по беременности и родам. Вправе ли она продолжать работать в другой организации по совместительству на 0,5 ставки, не уходя в отпуск по беременности и родам?

Да, вправе, ответил Роструд. Этот вопрос вошел в ежемесячный обзор.

Отпуск по беременности и родам предоставляется женщине по ее заявлению (на основании выданного листка нетрудоспособности). Нормами действующего законодательства не установлен запрет на осуществление трудовой деятельности по совместительству при нахождении в отпуске по беременности и родам на основной работе.