Законопроект о недопущении необоснованных отказов в предоставлении кредитных каникул внесли в ГД

В Госдуму внесли законопроект о недопущении необоснованных отказов в кредитных каникулах гражданам и субъектам МСП.

Проект закона № 1049782-7 внесла депутат Наталья Костенко от фракции «Единая Россия».

В настоящий момент от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных и/или ипотечных каникул, отмечает автор законопроекта.

«По словам заемщиков, после отказа в предоставлении кредитных и/или ипотечных каникул банки взамен кредитных и/или ипотечных каникул предлагают им собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодны для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения», — говорится в пояснительной записке.

В целях недопущения необоснованных отказов кредитными и некредитными организациями законопроект вносит в закон «О потребительском кредите (займе)» изменения, предусматривающие обязанность кредитных организаций указывать в уведомлении об отказе в изменении условий кредитного договора (договора займа) причины такого отказа.

Правда, заемщику разница не особая, скажут ему, почему отказали, или не скажут.

По материалам «ТАСС».