В Москве снова обещают не вводить жестких ограничений из-за COVID-19

Власти Москвы в очередной раз обещают не вводить жестких ограничений из-за коронавируса.

Об этом мэр сообщил, выступая в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Болезнь никуда не ушла, борьба продолжается. За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры. <...> Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — сказал Собянин.

Сегодня было продлено дистанционное обучение для школьников с 6 по 11 классы с 9 по 22 ноября.

По материалам «ТАСС».