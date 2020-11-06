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Прописать в должностную инструкцию новые обязанности без согласия и доплаты нельзя

Работодатель внес в должностную инструкцию работника пункты с дополнительными функциями.

Нужно ли получать у сотрудника соответствующее согласие, а также производить ему доплату за выполнение новых функций?

Да, нужно, ответил Роструд.

внесение в должностную инструкцию дополнительных функций является возложением дополнительной работы, что осуществляется с согласия работника и должно оплачиваться дополнительно.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

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