Риск остаться без пенсии удерживает каждого пятого россиянина от перехода на фриланс

Более половины россиян (65%) могут полностью перейти на фриланс, выяснили сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и НПФ Сбербанка.

При этом каждого пятого респондента (19%) от этого шага удерживает отсутствие пенсионных отчислений и невозможность получать государственные выплаты в старости.

За последний год работа без официального оформления в штат стала в России менее популярна. Сейчас 21% граждан имеют работу или подработку, на которой они оказывают услуги как частные лица и оформлены как самозанятые (официально зарегистрированы в этом статусе только 16% из них, ещё 8% открыли ИП). В ноябре 2019 года, согласно аналогичному опросу Работы.ру и НПФ Сбербанка, на фрилансе трудились 33% опрошенных.

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17% респондентов, оказывающих услуги в качестве частных лиц, утверждают, что фриланс приносит им стабильный доход. Остальные 83% не могут прогнозировать, какую сумму в месяц они заработают. Половине опрошенных (50%) фриланс приносит доход до 15 000 рублей в месяц, почти трети (28%) — от 15 000 до 30 000 рублей. 13% респондентов зарабатывают от 30 000 до 50 000 рублей в месяц и лишь 9% — более 50 000 рублей.

65% жителей России сейчас с большой вероятностью готовы полностью перейти на фриланс без оформления в штат. При этом каждый пятый (21%) оценивает свой переход как «очень вероятный», а почти половина (44%) — как «вполне вероятный».

Не собираются покидать работу в штате 11% опрошенных, ещё 24% считают смену формы занятости маловероятной. Год назад на фриланс с большой долей вероятности готовы были перейти 72% россиян и только 8% вообще не собирались этого делать.

Мечтая о статусе самозанятых, россияне взвешивают все «за» и «против» такого способа заработка. Так, более половины опрошенных (54%) считают, что фриланс связан с финансовой нестабильностью (год назад таких было 68%). По 9% респондентов беспокоятся о возможном снижении дохода и трудностях с получением ипотеки и потребительских кредитов (в 2019 году этого опасалась почти четверть опрошенных).