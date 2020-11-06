Родители против дистанционного обучения школьников. И хотят знать, сколько стоит МЭШ

Московские родители выступают против дистанционного обучения учеников с 6 по 11 классы. А также требуют раскрыть стоимость «Московской электронной школы», качество которой, по их мнению, оставляет желать лучшего.

Пресс-секретарь общественного движения «Родители Москвы» Инна Гориславцева сообщила радиостанции «Говорит Москва», что организация считает необоснованным онлайн-обучение. В России не введён карантин и нет режима чрезвычайного положения, пояснила она.

«Подготовлен документ, обращение к Владимиру Путину. Просим дать оценку действиям правительства Москвы, предотвратить беспочвенное навязывание нашим детям дистанционного обучения вместо традиционного очного и помочь вернуть наших детей в школы. Введённая в Москве дистанционная форма обучения детей не подкреплена правительством Москвы статистическими данными по заболеваемости детей 11-18 лет. Статистики родителям не предъявляют, это вызывает недоверие общественности к обоснованности адекватности принятых мер. Требование — опубликовать статистику по числу заболевших детей в Москве и, возможно, скончавшихся. В Москве не введён режим ЧП, даже нет режима повышенной готовности. Мы не видим распоряжения главного санитарного врача о введении карантина. Закрытие детей на карантин мы считаем необоснованным».

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Родители также потребовали от московского правительства раскрыть стоимость Московской электронной школы и проверить её качество.

Вчера дистанционное обучение для учеников 6-11 классов продлили с 9 по 22 ноября.

«Дистанционное обучение вызывает большое количество нареканий со стороны родителей. Система МЭШ стоила, судя по всему, нам, налогоплательщикам, больших денег. Мы просим раскрыть официальные данные по стоимости затрат на создание этой информационной платформы. Её качество нас принципиально не устраивает, потому что навязанная нам система МЭШ содержит программы, которые не адаптированы под федеральные стандарты обучения».

Вчера активисты общественного движения организовали сбор подписей.