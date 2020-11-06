Более 4,2 млн пособий получили родители на детей от трех до семи лет

Пособия назначены на более 4,2 млн детей в возрасте от трех до семи лет, на эти цели перечислили 202 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

«Для оформления ежемесячной выплаты родителям достаточно подать заявление. Дополнительные сведения органов соцзащиты специалисты получают путем межведомственного взаимодействия», — цитирует Баталину ТАСС.

В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты назначаются на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума.