Обналичку и уход от налогов стали маскировать под борьбу с коронавирусом

Преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, которые маскируются под борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

«Картина рисков на внутреннем контуре также меняется. Пандемия <...> и связанные с ней ограничения заставляют нас действовать более оперативно. Это позволило нам уже в апреле сфокусировать внимание на новые индикаторы и дополнительно настроить систему. Прежде всего новые теневые преступные схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусом, поддержку граждан и бизнеса. Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством», — сказал он.

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Чиханчин добавил, что дополнительный фокус банков на отслеживание таких операций позволил ведомству маркировать финансовые потоки по степени риска. При этом особый контроль совместно с участниками антиотмывочной системы выстраивается за использованием госсредств, выделяемых на крупнейшие инфраструктурные проекты и достижение национальных целей.

«Ваши сведения неоценимы. Они позволяют установить несоответствия в расчетах, отвлечение средств в депозиты, нецелевое использование бюджетных средств. И такая информация востребована не только нами, но и правоохранительными органами, которые только в этом году с учетом полученной информации возбудили более 120 уголовных дел в отношении лиц, пытавшихся похитить бюджетные средства», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Так, только в 2020 году по результатам финансовых расследований Росфинмониторинга в бюджет возмещено около 18 млрд рублей, а около 100 млрд рублей арестовано, добавил Чиханчин.