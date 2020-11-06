Профсоюзы поддержат новую методику расчета МРОТ при условии учета изменения цен

Профсоюзы поддержат изменение методики расчета МРОТ с условием, что при расчете будет учитываться не только медианная зарплата, но и изменение стоимости продуктов питания, а также стоимости других товаров и услуг. Об этом сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ..

«Мы выдвинули свои условия, при выполнении которых это [изменение методики расчета МРОТ] может быть принято. Надо учитывать в том числе и стоимость продуктов питания, и стоимость товаров и услуг, то есть ориентироваться не только на медианную зарплату, а учитывать и реальное положение вещей с ценами», — цитирует Шмакова ТАСС.

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Шмаков добавил, что в случае выполнения условий, ФНПР поддерживает изменение методики. «И самое главное, — мы настаиваем на усилении роли российской трехсторонний комиссии при рассмотрении всех этих параметров», — уточнил он.

Ранее Шмаков в ходе выступления на форуме «Сообщество» заявил, что ФНПР считает недопустимым применение новой методики, потому что она рассчитана на то, что МРОТ будет отталкиваться не от расходов гражданина, а от доходов.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании 28 октября рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Согласно документу, со следующего года эти показатели будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианной зарплаты (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы — 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.