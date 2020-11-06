Налоговики уже грозят санкциями за ошибочное указание ЕНВД в кассовых чеках в 2021 году

С 1 января 2021 года режим ЕНВД отменяется, а налогоплательщики будут вынуждены перейти на иные системы налогообложения, напоминают налоговики Смоленской области

К этой дате кассовая техника уже должна быть адаптирована к новой системе налогообложения, поскольку она отражается среди других реквизитов в чеке.

«До указанной даты бывшие вмененщики должны успеть обновить программу в контрольно-кассовой технике, — поясняет начальник контрольного отдела УФНС России по Смоленской области С.А. Щедрова. — Причем этой проблемой необходимо озаботиться заранее, так как при пиковых нагрузках возможны неожиданности».

Налоговики подчеркивабт, что перерегистрация ККТ проблему не решает, так как новый режим программируется непосредственно в кассе. Кроме того, на каждом аппарате важно сформировать и сохранить отчет об изменениях параметров регистрации с отражением изменения режима налогообложения.

Если в кассовом чеке по-прежнему будет напечатано «ЕНВД», то за недостоверные сведения организация может быть привлечена к административной ответственности до десяти тысяч рублей, а должностное лицо до трех тысяч рублей (ч.4 ст.14.5 КоАП).

Каким образом перепрограммировать заранее ККТ в розничном магазине, работающим даже в последние часы 2020 года, налоговики не уточняют.