МФО и микрозаймы хотят отменить

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» хотят признать утратившим силу.

Такая норма содержится в законопроекте № 1050678-7, который внесен в Госдуму.

Авторы проекта – депутаты от «Справедливой России».

В пояснительной записке к проекту отмечается что прочти 40 % из действующих сейчас 7 миллионов микрозаймов просрочены.

Несмотря на то, что МФО – это общемировая практика, в России сейчас не представляется возможным развивать такой институт финансового рынка, так как это приводит к росту долгов населения и снижению уровня жизни, говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы проекта, позитивными моментами принятия такого закона станет:

исключение из практики работы кредитных организаций ростовщичества;

защита малообеспеченных слоев населения;

уменьшение преступности.