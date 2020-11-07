МФО и микрозаймы хотят отменить

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» хотят признать утратившим силу.
Такая норма содержится в законопроекте № 1050678-7, который внесен в Госдуму.
Авторы проекта – депутаты от «Справедливой России».
В пояснительной записке к проекту отмечается что прочти 40 % из действующих сейчас 7 миллионов микрозаймов просрочены.
Несмотря на то, что МФО – это общемировая практика, в России сейчас не представляется возможным развивать такой институт финансового рынка, так как это приводит к росту долгов населения и снижению уровня жизни, говорится в пояснительной записке.
Как отмечают авторы проекта, позитивными моментами принятия такого закона станет:
- исключение из практики работы кредитных организаций ростовщичества;
- защита малообеспеченных слоев населения;
- уменьшение преступности.