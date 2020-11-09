Опекунам и попечителям упростили оформление пособий

Теперь для получения мер социальной поддержки гражданам не придётся представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна.

Подписано соответствующее Постановление Правительства № 1784 от 05.11.2020.

Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в ней будут собраны сведения обо всех законных представителях граждан (опекунах, попечителях, родителях).

Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, — от детских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание.

Кроме того, включение сведений в ЕГИССО позволит защитить граждан, от имени которых действуют законные представители. Например, если опекун или попечитель будет совершать юридически значимое действие от имени представляемого им гражданина — покупать квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить в государственной информационной системе.