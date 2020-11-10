Долг перед исключенным из ЕГРЮЛ поставщиком надо включить в доход

Поставщик ликвидирован (исключен из ЕГРЮЛ). Кредиторская задолженность перед ним осталась. Как ее учитывать, разъяснил Минфин в письме № 03-03-06/1/85891 от 01.10.2020.

Сообщается, что согласно п. 18 ст. 250 НК перечень оснований, по которым суммы кредиторской задолженности признаются в составе внереализационных доходов, является открытым.

Суммы кредиторской задолженности, списываемые в связи с ликвидацией организации-кредитора, подлежат включению в состав внереализационных доходов в периоде, соответствующем дате внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации кредитора.

Если организация исключается из ЕГРЮЛ по решению налогового органа, то в силу пункта 2 статьи 64.2 ГК РФ исключение недействующего юрлица из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмотренные ГК РФ и другими законами применительно к ликвидированным юрлицам. Следовательно, правовые последствия исключения недействующего юрлица из ЕГРЮЛ приравнены ГК РФ к его ликвидации.

Таким образом, суммы списанной кредиторской задолженности исключенного из ЕГРЮЛ по решению налогового органа кредитора подлежат отражению в составе доходов налогоплательщика на основании выписки из ЕГРЮЛ на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации кредитора.