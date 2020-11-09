Роспотребнадзор предостерег от навязывания услуг при заключении договора через интернет

Роспотребнадзор дал на своем сайте разъяснения по своей позиции касаемо click-wrap-соглашения. Это когда в интернете заключается договор путем нажатия мышкой на кнопку «Я согласен».

Ведомство приводит следующие обстоятельства, доказывающие, что согласие покупателя является ясно и осознанно выраженным при таком заключении договора:

потребителем получена полная и достоверная информация о товаре (услуге)

То есть, к элементам волеизъявления потребителя (в т.ч. отметки о согласии под отдельными условиями («галочки»)) прилагается текст с описанием ключевых потребительских свойств приобретаемой услуги и потребитель без дополнительных переходов по ссылкам и документам может сформировать безошибочное представление о полезности приобретаемой услуги (товара) и условиях ее (его) приобретения);

в веб-форме или программном обеспечении отсутствуют заранее проставленные отметки («галочки»), которые сами по себе порождают возникновение юридически значимых последствий.

В гражданском праве молчание не является формой согласия, поэтому, если продавец или исполнитель рассчитывает на то, что невнимательность клиента приведет к приобретению им дополнительных услуг, несению дополнительных расходов или отказу от каких-либо прав — это может рассматриваться как недобросовестное поведение и ненадлежащая практика, недопустимые по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. 📌 Реклама

Суть рассмотрения — недобросовестность отдельных продавцов, навязывающих через такое заключение договора приобретение дополнительных товаров или услуг, что является нарушением статьи 16 Закона о защите прав потребителей.