Треть опрошенных россиян не считают, что в их неудачах виноват 2020 год

Россияне рассказали, с чем связаны их неудачи в 2020 году. Треть опрошенных не связывают свои неудачи с этим годом.

Такое исследование провел сервис Работа.ру. В опросе приняли участие более 4800 респондентов из всех регионов страны.

60% респондентов отметили, что текущий год стал очень тяжелым для них. 30% указали, что 2020 год стал для них обычным, однако пандемия коронавируса спровоцировала некоторые неудобства, а 10% опрошенных рассказали, что этот год стал для них удачным.

Почти треть жителей России (30%) не связывают свои неудачи с событиями, которые произошли в текущем году.

При этом каждый пятый участник исследования (21%) указал, что на их жизнь сильно повлияла пандемия, а 27% опрошенных отметили и другие события 2020 года. 11% связывают собственные неудачи с тем, что 2020 год — високосный, а 1% отметили, что это в целом мистическая дата. У 10% респондентов 2020 год прошел без неудач.