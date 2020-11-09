Люди считают достойной пенсию в 40 тыс. рублей

В среднем россияне считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц, выяснилось в ходе исследования онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

Самые высокие запросы к уровню пенсии у жителей Москвы — 44,5 тысячи рублей. На втором месте Санкт-Петербург с ожиданиями жителей в 43,5 тысячи рублей.

В тройку лидеров также вошел Хабаровск, где граждане обозначили средний размер достойной пенсии в 43,4 тысячи рублей.

Самые скромные притязания — у жителей Набережных Челнов. Они считают достойной пенсию в 35,1 тысячи рублей.

Каждый четвертый россиянин рассчитывает, что основным источником доходов будет государственная пенсия, более 10 процентов граждан возлагают надежды на личные сбережения, два процента — на финансовую помощь детей. Чуть больше россиян планируют жить на средства, вложенные в НПФ.

По материалам Lenta.ru.