Ради роста производительности труда эксперты предлагают массовые увольнения

Производительность труда в стране должна ежегодно увеличиваться на 4-4,5% для выполнения задач правительства по увеличению ВВП на 3-3,5%.

К таким цифрам пришли в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Речь идет, в первую очередь, об обрабатывающих отраслях.

«В ядре экономики — в нерентных отраслях и вне бюджетного сектора — производительность должна расти на 5–6% в год с выходом на среднеевропейский уровень», — отмечает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Этого можно достичь только за счет массового сокращения занятости, поскольку задачи по росту производительности труда и сохранению рабочих мест противоречат друг другу.

«Из-за искусственного — и обусловленного понятными социальными причинами — сдерживания высвобождения занятых в России производительность труда в два — два с половиной раза отстает от уровня наиболее развитых и в полтора — от уровня менее развитых стран», — указывает Белоусов.

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Пытаясь найти компромисс между низкой безработицей и повышением темпов роста, правительство делает ставку на развитие информационных технологий.

«Но влияние этого сектора на экономический рост в перспективный период невелико — всего 9% от прироста экономики», — предупреждает экономист.

Вместе с массовыми увольнениями необходима программа по переобучению кадров, считает эксперт.

«Нужен отдельный комплекс мероприятий по профессиональному переобучению, в том числе дистанционному, — говорит Белоусов. — К сожалению, такого нацпроекта сейчас нет. Одновременно необходим территориальный маневр рабочей силы, т. е. масштабное жилищное строительство под переезд и целенаправленное формирование новых центров развития».

Правда, не все эксперты придерживаются мнения, что производительность труда повысят увольнения. И указывают на другие проблемы, из-за которых частные компании не модернизируют производства.