Предприниматели должны учитывать в доходах для расчета взносов субсидию на дезинфекцию

ИП на УСН «доходы» получил субсидию на дезинфекцию. Учитывается эта сумма при расчете страховых взносов на ОПС за себя в доходах свыше 300 тыс руб? Ответ на этот вопрос дали московские налоговики на онлайн-вебинаре.

Согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 430 НК РФ для расчета страховых взносов доход учитывается в соответствии со статьей 346.15 "Порядок определения доходов" НК РФ.

В силу новых положений НК РФ, внесенных Федеральным законом № 121-ФЗ от 22.04.2020 субсидии, полученные в связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

Если налогоплательщик применяет УСН, то подобные субсидии также не нужно отражать ни в доходах, ни в расходах.

В соответствии с письмом Минфина России от 02.09.2020 № 03-03-06/1/76953, субсидии, которые получены налогоплательщиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 976 на профилактику коронавируса, под указанные нормы не подпадают.

Следовательно, полученные средства нужно учесть в доходах при расчете страховых взносов.