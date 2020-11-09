Попова назвала регионы, в которых нужно усилить ограничения

Глава Роспотребнадзора назвала регионы, в которых нужно усилить антикоронавирусные меры и строго следить за их исполнением.
По ее мнению, это прежде всего те регионы, где показатели по числу заболевших выше средних по России, а именно:
- Магаданская область;
- Архангельская область;
- Сахалинская область;
- Ульяновская область;
- Костромская область;
- Иркутская область;
- Пензенская область;
- Карачаево-Черкесия;
- Кабардино-Балкария;
- Ингушетия; Хакасия;
- Республика Коми;
- Забайкальский край.
По материалам «РБК».