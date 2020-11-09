Попова назвала регионы, в которых нужно усилить ограничения

Глава Роспотребнадзора назвала регионы, в которых нужно усилить антикоронавирусные меры и строго следить за их исполнением.

По ее мнению, это прежде всего те регионы, где показатели по числу заболевших выше средних по России, а именно:

Магаданская область;

Архангельская область;

Сахалинская область;

Ульяновская область;

Костромская область;

Иркутская область;

Пензенская область;

Карачаево-Черкесия;

Кабардино-Балкария;

Ингушетия; Хакасия;

Республика Коми;

Забайкальский край.

По материалам «РБК».