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Попова назвала регионы, в которых нужно усилить ограничения

Глава Роспотребнадзора назвала регионы, в которых нужно усилить антикоронавирусные меры и строго следить за их исполнением.

По ее мнению, это прежде всего те регионы, где показатели по числу заболевших выше средних по России, а именно:

  • Магаданская область;
  • Архангельская область;
  • Сахалинская область;
  • Ульяновская область;
  • Костромская область;
  • Иркутская область;
  • Пензенская область;
  • Карачаево-Черкесия;
  • Кабардино-Балкария;
  • Ингушетия; Хакасия;
  • Республика Коми;
  • Забайкальский край.

По материалам «РБК».

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