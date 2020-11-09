Мантуров призвал регионы не закрывать предприятия общепита и торговли

Глава Минпромторга призывает власти регионов избегать закрытий предприятий ретейла при соблюдении антиковидных мер.

Об этом он заявил на «Неделе ретейла-2020».

«Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обосновано, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам», — сказал он.

Мантуров отметил, что при оценке работы общепита и магазинов следует руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора.

«Исполняешь их — работаешь, нет — пеняй на себя. Именно это должно стать единственно правильным подходом к регулированию деятельности ретейла в новых реалиях», — указал министр.

Еще он сказал, что будет добиваться поддержки МСП, в том числе в формате ярмарок и рынков.

«Ярмарки, рынки и автолавки должны стать новой нормой для больших и малых городов. Чтобы создать для этого комфортные условия, мы продолжаем работу с законодателями и главами регионов, и будем добиваться максимально либеральных режимов для малого и среднего торгового бизнеса, готового развиваться строго в правовом поле», — сказал Мантуров, призвав власти регионов поддерживать предпринимателей.

По материалам «ТАСС».