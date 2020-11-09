Главы ФСБ и Службы внешней разведки будут назначаться по новым правилам

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 09.11.2020 № 366-ФЗ с поправками в законы «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке», которые приводят их в соответствие с обновленной Конституцией.

Новый закон изменяет порядок назначения на должности руководителей федеральных министерств и ведомств, которые относятся к «силовому блоку» и находятся в непосредственном подчинении у президента. Они назначаются на должность после консультаций президента с Советом Федерации, куда глава государства вносит соответствующие кандидатуры. Верхняя палата не позднее недельного срока должна информировать президента о результатах рассмотрения кандидатур.

Также вводится запрет на вид на жительство на территории иностранного государства для военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ, а также сотрудников внешней разведки, если это не обусловлено оперативно-служебной или разведывательной деятельностью.