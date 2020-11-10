Бизнес-омбудсмен вступился за владельцев сети детских садов, с которых требуют 170 млн в пользу поэта Резника

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к первому заместителю генпрокурора Александру Буксману с просьбой прекратить уголовное преследование основателей частной сети детсадов «Маленькая страна», с которыми судится поэт Илья Резник. Об этом сообщает пресс-служба Титова.

Уголовное дело по обвинению основателей сети Алины Будивской и ее мужа Олега Будивского в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК находится в производстве Главного следственного управления СК России.

По версии следствия, с 2012 по 2019 год Будивские незаконно использовали товарный знак «Маленькая страна», принадлежащий АНО «Музыкальный театр Ильи Резника». Речь идет о создании сети частных детских садов, которая действует в нескольких регионах страны и объединяет около 60 учреждений. Будивские, как считает следствие, нанесли АНО ущерб на сумму свыше 170 миллионов рублей.

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Титов считает, что обвинение предъявлено необоснованно. Музыкальный театр Ильи Резника неоднократно обращался в Арбитражный суд Москвы с исками к дошкольным образовательным учреждениям сети Будивской. В удовлетворении исков судами было отказано. Более того, решением Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации правовая охрана товарного знака «Маленькая страна» прекращена в части оказания услуг по воспитанию, воспитанию в дошкольных учреждениях, воспитанию физическому, образованию и обучению в связи с его неиспользованием.

Российское законодательство четко определяет порядок разрешения гражданско-правовых споров в судебном порядке, а не посредством уголовного преследования, подчеркивает Титов. Бизнес-омбудсмен попросил прекратить уголовное преследование и привлечь должностных лиц СК правоохранительных органов к уголовной ответственности за совершение должностных преступлений.