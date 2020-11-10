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Попытка №5. Городским пенсионерам могут дать право на 25-процентную сельскую доплату к пенсии

С 1 января 2019 «сельским» пенсионерам устанавливается повышение фиксированной выплаты в размере 25 % ее размера.

Для установления прибавки гражданин должен одновременно соответствовать трем условиям:

1) иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве (этот стаж исчисляется по особым правилам на основании списков профессий, утвержденных Правительством);

2) не осуществлять трудовую или иную деятельность, подлежащую обязательному пенсионному страхованию;

3) постоянно проживать в сельской местности.

В Госдуму внесен законопроект № 1052017-7, который отменяет третье условие.

С 2022 года для получения сельской прибавки к пенсии не обязательно будет проживать в сельской местности.

Авторы проекта – депутаты Алтайского края.

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Отмечается, что часто, отработав много лет на селе, в старости люди перебираются в город поближе к детям.

Получается, что при переезде они теряют право на надбавку.

Напомним, это не первая попытка исправить несправедливость по отношению к пенсионерам, всю жизнь отработавшим в сельской местности, но сейчас проживающим в городе.

Ранее в Госдуму уже вносились аналогичные законопроекты. Мы насчитали уже пять попыток изменить закон о страховых пенсиях в части сельской доплаты.

№ 772168-7 — внесен 09.08.2019 депутатами Адыгеи, отправлен в архив, так как в бюджете ПФР не предусмотрено денег на расширение числа получателей доплат, а авторы проекты не запросили на свой проект заключение Правительства.

№ 790880-7 — внесен 09.09.2019 депутатами Алтайского края, отправлен в архив по той же причине (в бюджете ПФР не заложены деньги для этой цели);
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№ 794830-7 — внесен 17.09.2019 депутатами от ЛДПР, отклонен Госдумой в первом чтении;

№ 977823-7 – внесен 23.06.2020 депутатами Белгородской области, отправлен в архив, так как в бюджете ПФР не предусмотрено денег на расширение числа получателей доплат, а авторы проекты не запросили на свой проект заключение Правительства.

№ 1052017-7 – внесен 09.11.2020 депутатами Алтайского края, зарегистрирован.

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