О предстоящей блокировке счетов за несдачу деклараций будут предупреждать. Может быть

Налоговые органы получили право заранее информировать налогоплательщиков о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой отчетности. Такие поправки в статью 76 Налогового кодекса внесены Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ.

Кроме того в 2 раза (с 10 до 20 дней) увеличивается срок для представления указанных деклараций или расчетов, по истечении которого налоговые органы блокируют счета.

Информировать о предстоящей блокировке счета налоговики смогут за 14 дней до блокировки. Но будут ли они этой возможностью пользоваться?

Поправки вступят в силу с 1 июля 2021 года.