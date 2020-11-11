Данные о движимом имуществе обязали вносить в декларацию, хотя налогом оно не облагается

Организации обязали вносить в декларацию по налогу на имущество данные о движимом имуществе. Такие поправки внесены в Налоговый кодекс законом, который был принят Госдумой сегодня сразу в двух чтениях.

Среди многочисленных изменений в НК, можно и не заметить этот абзац, добавленный в пункт 1 статьи 386: «В налоговую декларацию включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтенных на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета»

Напомним, что движимое имущество не облагается налогом, начиная с 2019 года.

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Новый абзац по сути противоречит статье 80 части первой Налогового кодекса. Там написано: «Налоговая декларация представляет собой письменное заявление или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных,».

Данные о движимом имуществе не являются объектом налогообложения, налоговой базой, льготами или другими данными для исчисления и уплаты налога на имущество. Таким образом, требование включать данные по нему в декларацию противоречит нормам НК.