Комитет Госдумы одобрил очередные поправки в Налоговый кодекс

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1022670-7 с поправками в части первую и вторую Налогового кодекса.

Вот некоторые из поправок, которые есть в проекте.

Доверенность

Уполномоченный представитель физица (в том числе ИП) сможет действовать на основании доверенности в форме электронного документа. Таким образом, доверенность можно будет оформлять без нотариуса.

Недоимки и взыскания

Увеличивается пороговое значение суммы задолженности с 3 до 10 тысяч рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании указанных платежей с физических лиц, не являющихся ИП.

Проценты за несвоевременный возврат, которые инспекция начислила на дату вынесения решения о возврате переплаты, должны будут заплатить и без заявления налогоплательщика.

📌 Реклама

НДС

Изменения коснутся налогоплательщиков, реализующих иностранным покупателям товары в виде водных биоресурсов, добытых в исключительной экономической зоне РФ и (или) произведенных из них товаров. Местом реализации таких товаров будет признаваться территория РФ, если в момент начала отгрузки и транспортировки эти товары находятся в исключительной экономической зоне РФ.

Налог на прибыль

Изменяются формулировки в пп.2 п.1 ст. 251, которые дают право не облагать налогом на прибыль имущество, полученное безвозмездно от организации или физлица с долей в УК более 50%. Поправками добавляются имущественные права. Сейчас налоговые органы и Минфин считают, что, поскольку имущественные права в тексте подпункта не упомянуты, то их передача облагается налогом вне зависимости от того, какова доля в УК у передающего лица. Кроме того, изменится само правило 50% — в действующей редакции написано, что доля должна быть более 50%, а после внесения поправок будет не менее 50%. Т.е. передача имущества от учредителя с 50% долей в УК не будет облагаться налогом.

📌 Реклама

Исключаются нормы, позволяющие обходить запрет на применение нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль организаций к прибыли от реализации акций компаний, активы которых более чем на 50% представлены недвижимостью в Российской Федерации.

НДФЛ

Не будет облагаться налогом возмещение расходов на оплату жилья, а не его бесплатное предоставление как сейчас. Зато денежная компенсация вместо молока, которую платят за работу с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда, будет облагаться налогом.

Также предусматривается освобождение от налогообложения НДФЛ доходов в натуральной форме, возникающих при предоставлении во временное пользование жилых помещений и (или) питания работникам медицинских организаций, организаций социального обслуживания, если такие лица выполняют свои обязанности в изолированном режиме на период введения ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией

📌 Реклама

Кроме того, правила освобождения от НДФЛ оплаты проезда в отпуск и провоза багажа для работников из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей приведут в соответствие с правилами по освобождению от страховых взносов. Так, если отпуск проходит за границей, то должна не облагаться налогом стоимость, рассчитанная до пункта пропуска через границу, в том числе международного аэропорта.

Страховые взносы

Освобождение от взносов компенсации расходов исполнителю по договорам ГПХ пропишут в отдельном подпункте. Взносы не нужно будет платить с суммы возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физлица, связанных с выполнением работ или оказанием услуг. Их и сейчас не нужно платить, что неоднократно подтверждал Минфин, но прямой нормы об этом в НК нет.

📌 Реклама

Законопроект в первом чтении должны рассмотреть в ближайшее время.