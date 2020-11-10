Сведения о работе до 2020 года внесут в электронные трудовые книжки. Проект уже в Думе

Электронная трудовая книжка станет практически полным аналогом бумажной версии. С 2021 года по желанию работников в нее будут включены записи о трудовом стаже за все предыдущие периоды.

В Госдуму внесен соответствующий правительственный законопроект № 1052422-7.

Ранее предполагалось, что в электронной трудовой будут содержаться сведения о трудовом стаже только начиная с 2020 года, поэтому бумажную книжку все равно нужно было хранить. Теперь в этом нет необходимости. Достаточно обратиться с заявлением в ПФР, и все записи о трудовом стаже перенесут в электронный вид. То есть вносить записи о работе до 2020 года будет сам ПФР, а не ваш работодатель.

📌 Реклама

В пояснительной записке отмечается, что сейчас у ПФР есть информация о работе граждан до 2020 года, но она неполная — нет должностей, оснований увольнения и реквизитов кадровых документов.

Этот проект поможет дополнить данные в ИЛС работников. Там будут указаны должности, все переводы, основания увольнений.

При этом ПФР будет сверять данные из бумажной трудовой книжки с теми данными, которые уже отражены на ИЛС. В случае несоответствия будет проводиться проверка на их достоверность.

Добавим, проверка и уточнение периодов работы проводится на основании Постановления Правления ПФР № 519п от 15.10.2019. В этот документ после принятия проекта также будут внесены изменения.

Отметим, что после принятия проекта электронная форма трудовой книжки станет почти полным аналогом бумажной.

В ней также будет информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.

Посмотреть электронную книжку можно будет в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через мобильные приложения. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в ПФР или МФЦ.