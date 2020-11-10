В Москве выделят почти 29 млрд рублей на систему видеонаблюдения

Столичные власти планируют выделить в ближайшие три года 28,5 млрд рублей на систему видеонаблюдения.

Об этом сообщил замруководителя департамента финансов города Москвы Павел Дитятев.

«На функционирование системы видеонаблюдения на трехлетку предусмотрено 28,5 млрд рублей, в том числе в 2021 году — 9,3 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить функционирование без малого 176 тыс. камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных», — сказал Дитятев.

При этом, в течение трех следующих лет выделят 14,6 млрд рублей на закупку средств вычислительной техники и программного обеспечени.

«Важное направление — это повышение качества и доступности сервисов цифровых услуг для жителей города Москвы. В проекте бюджета на эти цели на трехлетку предусмотрено 23,6 млрд рублей, а в 2021 году это 8,2 млрд рублей. Прежде всего, планируются модернизация уже существующих, а также запуск новых услуг для граждан, прежде всего, с целью сокращения очных обращений в госорганы за госуслугами, развитие сервисов и сайта, электронной площадки мос.ру», — сказал Дитятев.

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Бюджет Саратова на этот год, для примера — 14,5 млрд доходная часть, и примерно столько же — расходная.

Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы — 3 трлн 152,75 млрд, дефицит — 510 млрд. В 2022-2023 годы доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы — 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит — 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.