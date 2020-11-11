Хорошие новости: для учета расходов после отмены ЕНВД ввели особые правила

С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД и это уже абсолютно точно. Власти решили подсластить пилюлю и добавить некоторые переходные правила при уходе с ЕНВД.

Добавили их поправками в законопроект по ПСН, в виде отдельной статьи закона. Приводим её целиком.

1. Материальные расходы в виде стоимости сырья и материалов, приобретенных и оплаченных в период применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, но использованных (списанных в производство) в период применения упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, учитываются при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в составе расходов по мере их использования (списания в производство).

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2. Страховые платежи (взносы) и пособия, указанные в пункте 2 статьи 34632 Налогового кодекса Российской Федерации, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) после 31 декабря 2020 года организациями и индивидуальными предпринимателями в пользу работников, занятых в сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивался единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также индивидуальными предпринимателями в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшают сумму налога, исчисленную за последний налоговый период применения данного режима налогообложения.

3. Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику в период применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных прав) либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, которые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона не были использованы в деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, подлежат вычету при переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 настоящего Кодекса.