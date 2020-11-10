Если полгода назад был отказ по смене директора, можно ли подать заново со старым решением?

В компании попытались в мае сменить директора, подали документы на регистрацию. Но сейчас выяснили, что он так и не сменился, был отказ. Теперь ломают голову, как быть — подавать заново с новым решением, или приложить старое.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«В мае подали заявление на смену директора. О том, что директор не изменен, увидели по не изменившейся выписке. В налоговую пробиться не получалось (бесконечные карантины), по телефону информацию не дают, на несколько писем так и не ответили. И вот недавно, буквально чудом, удалось узнать, что у нас отказ из-за допущенной ошибки в паспорте нового директора. Хотя официального отказа на руках до сих пор нет. Вопрос: как быть?? По решению новый директор назначен еще полгода назад 🤦🏼. Сроки по подаче заявления были соблюдены. Понимаю, что снова нужно подавать заявление. А что делать с решением учредителя?! Можно ли приложить прошлое решение к новому Р14001 и приложить письмо о том, что первоначальные сроки соблюдены?».

Отказ могли не получить, потому что в заявлении можно указать или получение на руки, или почтой. А про результат регистрации можно через сервис на сайте ФНС узнать. А решение можно и не прикладывать, хотя налоговики его и просят.

Вот что в комментариях пишут:

«Думаю, решение повторно принимать не нужно, прикладывать то, которое уже есть (в аналогичной ситуации нотариус дублирующее решение заверять отказался), форму подавать заново. Но сначала в регистрирующую ИФНС позвонить бы, для подтверждения правильности пути...».

Если данное решение не нотариальное, то проще новое сделать.

«Решение сделайте новой датой, исправьте в заявлении данные и подавайте заново. Причем решение в налоговую можно не подавать. Достаточно только заявления».

На вопрос автора, как они определят, какой датой сменили директора, пишут:

«В том и дело, что никак. Но, заявление у нотариуса заверяется, поэтому я бы все равно решение свежей датой сделала, кроме того, не известно что у Вас в уставе, возможно и решение нотариус и решение заставит заверить».

Вот что советуют, если директор по факту уже другой (хотя для третьих лиц он в любом случае в полномочиях только с момента смены в ЕГРЮЛ):

«Если у вас есть решение, которое не отражено в ЕГРЮЛ, а при этом, генеральный директор уже изменился, то можно создать от имени собственника решение текущей датой, в котором отразить, что в связи с неотражением смены генерального директора на основании решения (которое не вступило в силу) и в срок пяти дней с даты нового решения, внести изменения в ЕГРЮЛ о назначении генерального директора. В этом же решении указать, что все сделки, подписанные в срок с (дата старого решения) по дату внесения в ЕГРЮЛ новым генеральным директором, считать действительными. Далее в течении 5 дней внести изменения в ЕГРЮЛ, а для контрагентов подготовить информационное письмо с приложение копии этого решения о том, с какой даты внесено изменение в ЕГРЮЛ и с какой даты считать правомочными действия генерального директора ... на основании этого же решения. Если доверенность подтверждает полномочия лица, то это можно сделать и на основании решения».

Вообще, проще (и правильнее) всего — издать новое решение и сменить сейчас. Все равно формально старый директор остался в полномочиях, раз отказ был.