Надо будет сдавать в налоговую сообщения и отчеты о цифровой валюте

Проект поправок в НК, которые касаются цифровых денег, опубликован на федеральном портале.

Для целей НК цифровая валюта признается имуществом.

Физлица, в том числе иностранцы, а также российские и иностранные организации будут обязаны сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, представлять отчет об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты.

Сдавать отчеты надо будет, если операции с цифровой валютой за год превышают сумму в 600 тыс. рублей. Речь идет о рыночной цене цифровой валюты, которую будет определять ФНС.

Сообщение

отчет

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о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой,об операциях с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты представляются в налоговый орган не позднеекалендарного года, следующего за отчетным календарным годом.

Первый отчетный период – 2021 год. Сдать отчет надо до 30 апреля 2022 года.

Сдавать отчет надо будет электронно. Физлица будут делать это через Личный кабинет на сайте ФНС, а организации – по ТКС. Форматы этих отчетов утвердит ФНС.

Налоговики получат право запрашивать в банках информацию о движении электронных денег по счетам физлиц. Но это будет только с разрешения главы УФНС.

За непредставление отчета или недостоверные данные в нем грозит штраф размере 10 % от суммы операций.

За опоздание со сдачей отчета оштрафуют на 50 000 руб.

За неуплату налогов по операциям с цифровой валютой – штраф 40 % от суммы налога.

Добавим, это еще не все штрафы за нарушения с цифровой валютой. Соответствующие поправки также внесут в УК и КоАП.