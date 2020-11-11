На лиц, выпускающих цифровую валюту, возложат обязанность «стучать» на клиентов

На лиц, организующих или осуществляющих выпуск цифровой валюты, а равно организующих обращение цифровой валюты, распространят требования в отношении идентификации клиента, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств.

Поправки внесут в «антиотмывочный закон» 115-ФЗ.

Напомним, сейчас такие требования устанавливаются для адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и юристов (п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ).

Этих лиц, ответственных за выпуск цифровой валюты, также обяжут сообщать в Росфинмониторинг о подозрениях относительно клиентов.