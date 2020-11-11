Введут штрафы по КоАП за нарушения с цифровой валютой

В КоАП внесут статьи, устанавливающие ответственность за нарушения с цифровой валютой:

Статья 14.56.1. Организация незаконного оборота цифровых финансовых активов, нарушение правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами. Статья 14.56.2. Незаконный прием цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг).

Опубликован проект.

Например, за прием в РФ цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары (работы, услуги) или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг), лицами, не имеющими право осуществлять такой прием

‎в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», -

влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 20 до 200 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;

на должностных лиц - от 50 до 400 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;

на юрлиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.