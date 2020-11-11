Титов предложил поднять пороги ущерба и дохода в 10 раз для борьбы с картелями

chih ну по поводу установки ломаных версий тут хз зачем оно было... Как покупка лицензии от 1С может обернуться уголовным делом:...

Frukt_85 Купить патент по новым правилам в 4 кв 2019 года... Это опеч... В патентную систему налогообложения внесли революционные изм...