Титов предложил поднять пороги ущерба и дохода в 10 раз для борьбы с картелями

Борис Титов предложил правительству внести в новый антикартельный законопроект правки, поднимающие в 10 раз пороги ущерба и дохода.
Законопроект «О внесении изменений в ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» и ст. 151 УПК РФ «Подследственность» призван унифицировать антимонопольное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Сегодня в этой статье крупным считается доход, превышающий 50 млн рублей, особо крупным — выше 250 млн рублей. Крупный ущерб — выше 10 млн рублей, особо крупный — выше 30 млн рублей. Уполномоченный предложил поднять пороги крупного и особо крупного дохода до 500 млн и 1 млрд рублей соответственно, крупного и особо крупного ущерба — до 100 млн и 300 млн рублей, уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, бизнес-омбудсмен предложил законодательно разделить картельные сговоры на товарных рынках и сговоры на торгах. По статистике Федеральной антимонопольной службы, которую привел Титов, 95% всех выявляемых картелей — это сговоры на торгах.
«Именно они влекут за собой вред, связанный с увеличением расходов бюджетов и госкорпораций. Доля сговоров на товарных рынках очень незначительна, и уголовная ответственность за них — слишком суровая мера. Картели на товарных рынках могут и должны пресекаться исключительно экономическими санкциями», — считает Титов.
По материалам «ТАСС».