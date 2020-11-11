Минтруд прогнозирует рост МРОТ до 14176 рублей к 2023 году

Рост МРОТ к 2023 году прогнозируют до 14176 рублей. Об этом заявил замминистра труда Андрей Пудов.
«Что касается нашего расчета, 2023 год <...> - МРОТ, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохраненной доли 42 процента, — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.
Если ГД примет законопроект по новой методике расчета МРОТ, он со следующего года будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.
По материалам «ТАСС».