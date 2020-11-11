Госдума приняла большой закон об очередных изменениях в Налоговый кодекс

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, вносящий многочисленные изменения в Налоговый кодекс.

Документ был инициирован Правительством РФ, краткий обзор его приводит ТАСС.

По самым интересным изменениям будут отдельные материалы на «Клерке».

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Закон вводит меры по совершенствованию налогового администрирования, по уточнению отдельных положений Налогового кодекса РФ, затрагивающих вопросы налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль организаций, государственной пошлины, земельного налога, налога на имущество физических лиц и страховых взносов, а также избежания двойного налогообложения иностранных компаний.

Предусматривается увеличение порогового значения суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов с 3 тыс. до 10 тыс. рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании этих платежей с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Устанавливаются единые для физических лиц и организаций условия направления требований об уплате недоимки и задолженности по пеням и штрафам в случае, если сумма недоимки не превышает 3 тыс. рублей.

Устанавливаются общие правила, согласно которым проценты, начисленные налоговым органом на дату вынесения решения о возврате суммы излишне уплаченного платежа, подлежат уплате плательщику на основании такого решения без соответствующего заявления плательщика.

Закон в целях предоставления права на применение налоговой ставки НДС в размере 0% налогоплательщикам, реализующим иностранным покупателям товары в виде водных биоресурсов, добытых в исключительной экономической зоне РФ и (или) произведенных из них товаров, а также права на налоговые вычеты, дополняет Налоговый кодекс нормой, согласно которой местом реализации таких товаров будет признаваться территория РФ, если в момент начала отгрузки и транспортировки эти товары находятся в исключительной экономической зоне РФ.