В Оперштабе пообещали проведение проверок по соблюдению ограничений. Школьников и студентов штрафовать не будут

В Оперштабе пообещали проведение проверок по соблоюдению ограничительных мер. Но школьников и студентов, не сидящих дома штрафовать не будут.

Вопрос: Будут ли проводиться проверки по соблюдению ограничительных мер?

Ответ: Да. Проверки будут проводить уполномоченные органы власти — сотрудники полиции и ОАТИ.

При этом, школьников и студентов, обучающихзся дистанционно и не сидящих дома, штрафовать не будут.

Вопрос: Будут ли штрафовать школьников и студентов, переведенных на онлайн-обучение, если они будут свободно передвигаться по улице, на транспорте или в ТЦ?

Ответ: Нет, штрафы не предусмотрены. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционное образование, рекомендовано воздержаться от необязательных поездок. Это необходимо для сокращения распространения заболевания.

Источник канал Оперштаба.