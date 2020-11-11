Количество постояльцев в отелях и домах отдыха уменьшать не будут

Количество постояльцев, одновременно находящихся в отелях или домах отдыха уменьшать пока не собираются.
Об этом пишет Оперштаб.
- Вопрос: Планируется ли ограничить количество единовременно пребывающих постояльцев в домах отдыха или гостиницах, расположенных в Москве?
- Ответ: На сегодняшний день такие меры не предусмотрены.
Далее добавляют, что текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации. Сегодня гостиницы и дома отдыха должны соблюдать действующие ограничительные меры.