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Количество постояльцев в отелях и домах отдыха уменьшать не будут

Количество постояльцев, одновременно находящихся в отелях или домах отдыха уменьшать пока не собираются.

Об этом пишет Оперштаб.

  • Вопрос: Планируется ли ограничить количество единовременно пребывающих постояльцев в домах отдыха или гостиницах, расположенных в Москве?
  • Ответ: На сегодняшний день такие меры не предусмотрены.

Далее добавляют, что текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации. Сегодня гостиницы и дома отдыха должны соблюдать действующие ограничительные меры.

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