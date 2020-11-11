Порог для вхождения в систему налогового мониторинга хотят снизить до 100 млн. И еще в него включат НДФЛ со взносами

Законопроект о снижении критериев применения налогового мониторинга прошел первое чтение

Сферу применения налогового мониторинга расширяют — Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс по этому поводу

Документ подготовлен в рамках концепции развития системы налогового мониторинга, которую в марте утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, бывший глава ФНС.

Самое главное изменение — резко снизится порог для вхождения в систему налогового мониторинга. Планка снизится с 300 млн налогов, уплаченных за год, до 100 млн. Кроме того, будут учитываться не только налог на прибыль, НДС, акцизы и НДПИ, но и НДФЛ со страховыми взносами.

Минимальные требования к суммарному объему годовых доходов налогоплательщика и к совокупной стоимости активов также снизят втрое — до 1 млрд руб. (сейчас 3 млрд).

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Условия для применения налогового мониторинга по налогам, доходам и активам должны быть выполнены одновременно, так указано в пункте 3 статьи 10526 НК. В проекте пока нет изменения этого правила.

По расчету авторов проекта число потенциальных участников налогового мониторинга увеличится до минимум 3,9 тысячи плательщиков к 2022 году, и не менее 7,8 тысячи — к 2024 году.

Есть в проекте и другие изменения по мониторингу. В частности, уточняются основания для проведения выездных налоговых проверок за период, за который проводится налоговый мониторинг. Например, выездная проверка проводится в случае невыполнения налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа в срок до 1 декабря года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг (в настоящее время такой срок не установлен), или представления уточненной налоговой декларации, в которой увеличена сумма полученного убытка.