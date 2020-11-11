Ослабление рубля в нынешнем диапазоне тревогу не внушает. Так считает вице-премьер Белоусов

Ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу. Об этом заявил вице-премьер Белоусов.

«В нынешнем диапазоне — нет», — сказал Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Минэкономразвития ослабление рубля объяснили повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. В ведомстве выразили уверенность, что по мере их сокращения ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года — начале 2021 года.

Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 руб. за доллар, указали в министерстве.

По материалам «ТАСС».