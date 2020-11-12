Северных работодателей хотят освободить от трат на соцгарантии работникам. За это должно платить государство

В Госдуму внесен законопроект № 1054091-7, который касается гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Сейчас все северные льготы коммерческие работодатели оплачивают за свой счет. В законе сказано, что гарантии и компенсации, установленные для граждан, работающих в северных организациях, не относящихся к бюджетной сфере, осуществляются за счет средств работодателя.

Это ставит бизнес в неравные условия с предпринимателями из других регионов.

Проект вводит другой источник финансирования северных компенсаций и гарантий — федеральный бюджет.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Напомним, бизнесмены периодически возмущаются, почему они должны за свой счет оплачивать госгарантии. Ранее на РОИ была размещена инициатива, призывающая переложить это бремя на бюджет.

Если государство поставило знак равенства перед малым и микробизнесом независимо от региона его ведения, то оно (государство) обязано взять на себя компенсацию предпринимателям государственных льгот, расходы на которые они несут из-за своего географического месторасположения, считает автор инициативы.